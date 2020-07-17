Малышева рассказала о «парализованном страхом» из-за коронавируса Нью-Йорке

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что жители американского Нью-Йорка «парализованы страхом» из-за коронавируса, несмотря на практически полное отсутствие случаев инфекции. Об этом она сообщила в прямом эфире Instagram.

«Тут, в Америке, просто все парализовано страхом. Закрыто тотально все. Люди тотально все в масках. Страхи такие в городе Нью-Йорке, хотя в этот момент фактически уже даже нет заболевших», — отметила телеврач.

Для изучения статистики Малышева зашла на ее «любимый сайт во время коронавирусной вспышки» — Worldometers, и ввела Нью-Йорк. «По случаям — они уже сошли на нет, а смертность — ее просто нету. 33 или 17 человек в день на город в 12,5 миллиона. При этом город парализован страхами: не работает ничего», — возмутилась специалист.

Врач подчеркнула, что по сравнению с США обстановка в Москве и России в целом выглядят адекватно. «Я шокирована, мы ведь привыкли, что Америка — оплот научного подхода, а здесь властвуют страхи», — заметила Малышева.

Во время общения с фармакологом, профессором Дмитрием Сычевым она заключила, что «все кошмары о коронавирусе сильно преувеличены». По ее словам, при правильно лечении вероятно спасти и пожилых пациентов с хроническими заболеваниями.

В июле Елена Малышева улетела из России в США, чтобы повидать живущих там сыновей и внуков. Оба ребенка специалиста живут в Нью-Йорке. У старшего сына телеведущей Игоря двое детей. В настоящий момент его супруга ждет третьего ребенка.