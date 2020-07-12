Малышева показала своего американского внука

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео, на котором она играет на фортепиано со своим американским внуком Игорем. Ролик появился на странице врача в Instagram.

«Играю в четыре руки с нашим тружеником младшим внуком. Получаю огромное удовольствие», — написала Малышева.

Играю в четыре руки с нашим тружеником младшим внуком. Получаю огромное удовольствие. Мало кто понимает, что обучение детей музыке – это намного больше, чем просто музыкальное образование. Ритмы учат строить последовательные ряды. А это умение планировать свою жизнь, распределяя, как такт за тактом, дело за делом. Это также умение трудиться. Каждый день. Важнейшее качество для любого человека. И, конечно, это приобщение к красоте мира, в котором звучит музыка. Я когда-то закончила музыкальную школу с отличием. Могу сказать точно, что детские музыкальные школы в России намного порядков выше, чем детское музыкальное образование в США. Здесь таких доступных музыкальных школ, как у нас нет. Все занятия частные с преподавателем. А у нас в расписание были специальность, сольфеджио, музыкальная литература, хор. Я до сих пор с огромным уважением вспоминаю моих учителей Ольгу Николаевну Поляничко, Ирину Степановну Романченко и Николая Романовича Зданевича. Сколько лет прошло! А я их всех помню по именам. Они казались мне совершенно необыкновенными людьми. Они по-настоящему учили нас культуре. Не только музыкальной! Они учили нас культуре поведения, культуре общения. Нам повезло найти такого учителя старой формации здесь. Большое спасибо Маргарите Ароновне, Которая терпеливо учит нашего Игоречка. Не только игре на рояле. А ещё и преподает ему постоянные уроки внутренней человеческой культуры. #музыка #яиграюнапианино #playpiano #piano #childrenplaypiano Фото опубликовано @malysheva.live

Телеведущая также подчеркнула важность музыкального образования для детей, объяснив, что оно не только приобщает к искусству, но и учит трудолюбию, а также структурности мышления.

Кроме того, Малышева сравнила качество музыкального образования в России и США: «Могу сказать точно, что детские музыкальные школы в России на много порядков выше, чем детское музыкальное образование в США. Здесь таких доступных музыкальных школ, как у нас, нет. Все занятия частные с преподавателем».

Ранее в июле Елена Малышева улетела из России в США, чтобы повидать живущих там сыновей. У старшего сына телеведущей Игоря двое детей, ее внуков: пятилетний Игорь и двухлетний Артур. В настоящий момент супруга работающего врачом в Нью-Йорке Игоря ждет третьего ребенка. Младший сын Малышевой Василий окончил юридическую школу.

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