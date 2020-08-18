Мясников высказался о слухах про скорый карантин в России

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников прокомментировал слухи о введении в России карантина в сентябре. В Telegram-канале он высказался о ситуации, посчитав подобный скорый сценарий крайне маловероятным и не имеющим никаких предпосылок.

«Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия и что пойти на это можно лишь в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах», — уверен врач. Мясников добавил, что в эпидемиологическом смысле такого форс-мажора быть не может.

По словам Мясникова, несмотря на это, после отпуска он регулярно слышит от журналистов, бизнесменов, политиков и учителей из разных городов России о «полном закрытии всего с 20 сентября». Специалист заметил, что ему даже отказали в выступлении в Краснодаре, мотивируя именно этим слухом.

«Сегодня и официальные лица подтверждают, что закрытия не планируют. Что еще надо?» — удивился доктор реакции людей на неподтвержденную информацию. Он заключил, что ничего подобного не будет, так как на это нет медицинских показаний.

Информацию о том, что карантин возобновится в сентябре распространяют в том числе экономист Михаил Делягин, политологи Валерий Соловей и Сергей Михеев. Они не ссылаются на какие-либо официальные данные.

Ранее доктор Мясников сделал прогноз относительно второй волны пандемии коронавируса. По мнению врача, «инфекция ведет себя по типу торфяного пожара, тихо тлея и периодически вырываясь наружу», поэтому никакой второй или третьей волны пандемии нет и не будет.