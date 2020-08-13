Доктор Мясников объяснил желание сделать прививку от коронавируса

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, сообщил о готовности сделать российскую прививку от коронавируса. Свое желание он объяснил в комментарии агентству «Москва».

«Лично я себе сделаю. Потому что я дважды в группе риска — и по возрасту, и по профессии», — отметил специалист. По словам врача, медики часто заражаются, а каждый 10-й умерший из-за коронавируса в мире — это врач.

Мясников подчеркнул, что возможные, но пока неясные побочные явления вакцины «практически не имеют значения по сравнению с той пользой, которую он приобретет» от прививки.

Доктор пояснил, что вакцинация, в особенности новым препаратом, должна быть добровольной. При этом заметил, что считает прививку крайне важной для врачей. «Полицейский идет к бандитам в бронежилете и с оружием. Пожарный идет в шлеме и комбинезоне. Врач тоже должен быть защищен», — заключил Мясников.

Ранее Мясников высказался о побочных эффектах российской вакцины от коронавируса. Он посчитал, что серьезных проблем для организма при вакцинации быть не должно, так как это показала многолетняя практика вакцинирования.

11 августа стало известно о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года, а прохождение вакцинации будет добровольным.