Доктор Мясников посчитал невозможным остановить коронавирус

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, посчитал, что коронавирус невозможно остановить. Врач опубликовал в своем Telegram-канале размышление о том, что распространение инфекции можно только приостановить.

По словам специалиста, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи и все другие инфекционисты публично применяют слово «остановить инфекцию». Мясников считает это не совсем корректным.

«Когда читаете в рекомендациях экспертов "остановить", понимайте "приостановить". Три буквы, но за ними очень многозначительная разница», — подчеркнул доктор. Он пояснил, что людям изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом.

Мясников добавил, что в реальности вариант относительной победы над коронавирусом возможен лишь при условии, что появится вакцина, которая окажется эффективной, безопасной и ей воспользуются 70 процентов населения мира. «Когда у людей правильные ожидания, тогда они смогут планировать правильно свои действия и свою жизнь», — заключил специалист.

Ранее доктор Мясников сделал прогноз относительно второй волны пандемии коронавируса. По его мнению, «инфекция ведет себя по типу торфяного пожара», поэтому никакой второй или третьей волны пандемии нет и не будет.