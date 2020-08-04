Доктор Мясников рассказал о правилах спасения людей

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал россиянам, каких правил следует придерживаться, чтобы спасти человека, не пострадав при этом самим. Рекомендации он опубликовал в своем Telegram-канале, комментируя драку в Барнауле со смертельным исходом, в которой участвовал профессиональный боксер.

Врач подчеркнул, что люди должны приходить на помощь друг другу, однако заметил, что «получить смертельную травму "на ровном месте" тоже не вариант». Поэтому, бросаясь на помощь, необходимо оценить ситуацию, чтобы понять, с какой стороны подойти к горящему автомобилю или к проруби, сколько человек участвует в драке и есть ли у них что-нибудь в руках.

Мясников отметил, что вмешиваться в драку необходимо начиная с громкого крика, чтобы привлечь к себе внимание. Самого активного участника драки необходимо обхватить, плотно прижаться всем телом и головой, обвить и повалить на землю. При этом он подчеркнул, что не следует пытаться разнять драку с палкой в руках, иначе есть риск стать большей угрозой для дерущихся.

Кроме того, доктор Мясников посоветовал не стараться «оживить» человека на месте аварии или катастрофы, а в первую очередь вытащить его из зоны опасности, остановить кровотечение и вызвать скорую помощь. Следует привлечь и других людей для оказания помощи.

В Барнауле 26 июля рядом с одним из кафе профессиональный боксер Михаил Старцев вместе с чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной первыми начали избивать 40-летнего мужчину, который погиб в результате драки. Позднее Следственный комитет России по Алтайскому краю сообщил о задержании 38-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Вместе с ним была задержана женщина, но после допроса ее отпустили. Их фамилии не назывались.