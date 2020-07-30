Губерниев отреагировал на смертельную драку с участием боксера

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на смертельную драку в Барнауле с участием профессионального боксера Михаила Старцева. Комментатор высказался в своем Telegram-канале.

По мнению Губерниева, произошедшее нужно квалифицировать как убийство. Он также отметил, что «пьяный ублюдок» должен сполна ответить за смерть человека.

Инцидент произошел 26 июля рядом с одним из кафе Барнаула. Сообщалось, что Старцев вместе с чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной первыми начали избивать 40-летнего мужчину, который умер в результате драки.

Позднее управление Следственного комитета России по Алтайскому краю сообщило о задержании 38-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Вместе с ним была задержана женщина, но после допроса ее отпустили. Их фамилии не назывались.

Ворогушина становилась чемпионкой мира в 2003 и 2006 годах, она мастер спорта международного класса. Старцев выступал на всероссийских соревнованиях.