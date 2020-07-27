Губерниев высмеял слова Родченкова и связал их с теорией об аварии в Чернобыле

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высмеял слова информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о причинах бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Следуя логике Родченкова, СССР ввел войска в Афганистан, чтобы выиграть Олимпиаду в 1980 году. Жду продолжения, что он скажет, что Берлинская стена рухнула, чтобы скрыть наши допинговые дела, что Родченков сам подстроил аварию в Чернобыле, чтобы скрыть следы допинговой лаборатории», — связал его слова с теорией об аварии на АЭС Губерниев.

Журналист усомнился в том, что Родченков жив и давал интервью на эту тему. «Нет доказательств, что он вообще жив. Какой-то мужик рассылает подписи», — подытожил он.

26 июля Родченков заявил, что знает причину бойкота СССР Олимпиады в Лос-Анджелесе. По его словам, советская делегация планировала разместить секретную лабораторию на корабле в порту города, но судно туда не пустили.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при WADA под руководством Ричарда Макларена. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.