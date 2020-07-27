Глава РУСАДА оценил призывы Родченкова отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил призывы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх в Токио. Его слова приводит Sport24.

Ганус посчитал, что это частное заявление Родченкова, которое расходится с мнениями руководителей WADA. При этом он добавил, что его увольнение с поста главы РУСАДА приведет к лишению организации статуса соответствия. «Поэтому сценарий, о котором говорит Родченков, вполне может быть, но не потому, что это сказал Родченков», — подытожил глава агентства.

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Ранее 27 июля Родченков призвал отстранить Россию от участия в Играх в Токио. Он отметил, что нельзя делать исключений для отдельных спортсменов, а также позволять им выступать под нейтральным флагом.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.