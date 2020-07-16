Руководство РУСАДА призвали «отойти в сторону»

Двукратный олимпийский чемпион и действующий парламентарий Вячеслав Фетисов допустил, что руководству Российского антидопингового агентства (РУСАДА) необходимо временно отойти от исполнения обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Фетисов убежден, что в противном случае деятельность организации будет дискредитирована. По словам депутата, топ-менеджмент РУСАДА, в том числе и генеральный директор агентства Юрий Ганус, должны временно «отойти в сторону».

Ранее стало известно, что в ходе аудита были выявлены нарушения в финансовой деятельности РУСАДА. Об этом прессе сообщил Станислав Поздняков, возглавляющий Олимпийский комитет России. Он также обвинил Гануса в попытке утвердить аудит задним числом. На сайте РУСАДА частично опровергли заявление Позднякова.

В РУСАДА недовольны сложившейся ситуацией вокруг организации. В беседе с корреспондентом «РИА Новости» представитель агентства заявил, что данные события усложняют задачу по устранению конфликта с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).