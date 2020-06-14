В РУСАДА сравнили ситуацию в российской легкой атлетике с атомным взрывом

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ее цитирует ТАСС.

«Мне кажется, что слово кризис здесь не подходит, то, что происходит, это даже никакой не кризис, это руины после неоднократного атомного или какого-то другого взрыва», — заявила Пахноцкая. Она добавила, что те планы по выходу из ситуации, которые были предложены ранее, не работают.

Пахноцкая заметила, что в ВФЛА есть люди, которые «даже в этих обломках хотят что-то себе урвать». Это мешает изменить ситуацию к лучшему, пояснила она.

Ранее сообщалось, что российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, пожизненно отстраненный за нарушение антидопинговых правил, тайно продолжил работать.

В 2015 году ВФЛА была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе. До 1 июля российская сторона должна выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

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