В РУСАДА согласились с нападками норвежцев на Логинова

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая согласилась с нападками иностранных биатлонистов в адрес россиянина Александра Логинова. Ее слова приводит Национальная служба новостей.

Пахноцкая подчеркнула, что Логинов намеренно принимал допинг и был дисквалифицирован за это. «Представить ситуацию, что он случайно съел его с пищевой добавкой, невозможно. Он нарушил закон — он, правда, уже понес за это ответственность. Тем не менее — надо быть готовым, что репутация пока такая», — отметила она.

Замглавы РУСАДА добавила, что норвежские спортсмены, попавшиеся в последние годы на допинге, оказались под санкциями из-за своей халатности, а не намеренного употребления запрещенных препаратов.

15 февраля Логинов выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира, а на следующий день занять третье место в гонке преследования. После победного старта с критикой на спортсмена обрушились иностранные биатлонисты. Так, норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступила против его возвращения в спорт.

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