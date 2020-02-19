Спорт
 
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1:0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лига чемпионов • 1/8 финала. 1-й матч
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2:1
ПСЖ
Париж, Франция
Лига чемпионов • 1/8 финала. 1-й матч
Аталанта
Бергамо, Италия
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Валенсия
Валенсия, Испания
Лига чемпионов • 1/8 финала. 1-й матч
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Лига чемпионов • 1/8 финала. 1-й матч
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Завтра
Начало в 04:00 (МСК)
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
НХЛ - регулярный чемпионат
Последние новости
Оценена готовность России к вспышке коронавируса
Россиян предупредили об опасности недосыпа
Сопоставлены траты россиян на подарки к 23 февраля и 8 марта
Квартиры в Новой Москве оказались никому не нужны
Названы опасные для скачивания приложения
В российских магазинах нашли опасный миндаль
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
Российский бизнес стал чаще «умирать»
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Новости партнеров

В РУСАДА согласились с нападками норвежцев на Логинова

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Логинов
Александр Логинов

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая согласилась с нападками иностранных биатлонистов в адрес россиянина Александра Логинова. Ее слова приводит Национальная служба новостей.

Пахноцкая подчеркнула, что Логинов намеренно принимал допинг и был дисквалифицирован за это. «Представить ситуацию, что он случайно съел его с пищевой добавкой, невозможно. Он нарушил закон — он, правда, уже понес за это ответственность. Тем не менее — надо быть готовым, что репутация пока такая», — отметила она.

Замглавы РУСАДА добавила, что норвежские спортсмены, попавшиеся в последние годы на допинге, оказались под санкциями из-за своей халатности, а не намеренного употребления запрещенных препаратов.

15 февраля Логинов выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира, а на следующий день занять третье место в гонке преследования. После победного старта с критикой на спортсмена обрушились иностранные биатлонисты. Так, норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступила против его возвращения в спорт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Такая репутация». В РУСАДА отреагировали на норвежскую критику Логинова
Олимпийский чемпион из Норвегии извинился за нападки на Логинова
Тренер сборной России по биатлону ответил нападавшим на Логинова иностранцам
Другие материалы рубрики
Спорт18:4018 февраля
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

«Второй после Мохаммеда»

Бой Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри 2: дата реванша, когда и где смотреть видеотрансляцию, прогнозы
00:52Сегодня

Дубль 19-летнего норвежца принес «Боруссии» победу над ПСЖ в плей-офф ЛЧ

23:4318 февраля

Гол самого дорогого защитника мира признан лучшим в туре АПЛ

23:0618 февраля

Нечестные действия норвежца по отношению к Большунову попали на видео

Спорт00:04Сегодня

Расплескалась синева

Разгром «Челси» и долгожданная победа «Арсенала» — главные события тура АПЛ
22:4818 февраля

Сейв голкипера «Арсенала» признан лучшим в туре АПЛ

21:1818 февраля

Названа сборная 26-го тура АПЛ

20:5818 февраля

Большунов проиграл и обвинил норвежцев в нечестной игре

Спорт00:0217 февраля
Елена Романова

«Эти трагедии ее просто убили»

История российской чемпионки, которая похоронила родных, бросила спорт и погибла в своей квартире
20:1018 февраля

«Барселону» обвинили в травле Месси

19:1318 февраля

Канадский хоккеист рассказал о начавшемся алкоголизме из-за жизни в России

18:3018 февраля

Олимпийский чемпион из Норвегии извинился за нападки на Логинова

Россия
Врач захотела наказать россиянку за негативный отзыв в соцсети
«Злобные американцы отупляют свое же население»
Как менялась Америка в глазах простого советского человека
Путин уволил Суркова
Джеральд Форд и Леонид Брежнев на саммите во Владивостоке, 1974 год«Ситуацию усугубила наша неуклюжая ложь»
Что помешало вождям СССР победить в холодной войне?
Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку
«Шейные позвонки сдвигаются и вот-вот повредят спинной мозг»
Семилетнего Антона спасет срочная операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
В Москве распустилась верба
Все материалы
Мир
В России рассказали о договоренностях с Турцией по Идлибу
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
Турция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
На британском троне захотели видеть «королеву Меган»
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
Шойгу напомнил о невыполнении США обещаний по Ракке
Все материалы
Бывший СССР
Названо число погибших в боях под Луганском
Ополченцы ЛНР (архивное фото)Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
Украина призвала «не разгонять зраду» из-за обстрелов под Луганском
Массовые протесты белорусской оппозиции«Чтоб не поняли москали»
Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
Зеленский заявил о приближении мира в Донбассе
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
Все материалы
Экономика
В Москве начали продавать гробы для кошек
Турецким поставщикам запретили везти в Россию свои помидоры
Компания Порошенко решила судиться с Россией
Труба не горит
США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?
Кудрин оценил покупку Сбербанка за счет денег из «главной кубышки России»
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Все материалы
Силовые структуры
Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами
Игра на выбывание
 
Главный киберпреступник мира раскрыл генпрокурору сделку офицера ФСБ с ФБР
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский подросток устал ждать полицию и спас мать от смерти от рук отчима
Майор Вихрь
Умер легендарный советский разведчик. Он помешал Гитлеру уничтожить Краков и убил сотни фашистов
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Все материалы
Наука и техника
На Бетельгейзе зафиксировали небывалые изменения
Назван способ воскресить Windows 7
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Найден простой способ избежать климатической катастрофы
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
«Морально устаревший» российский «Ихтиозавр» испытан
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Гол самого дорогого защитника мира признан лучшим в туре АПЛ
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри«Второй после Мохаммеда»
Бой Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри 2: дата реванша, когда и где смотреть видеотрансляцию, прогнозы
Нечестные действия норвежца по отношению к Большунову попали на видео
Расплескалась синева
Разгром «Челси» и долгожданная победа «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Сейв голкипера «Арсенала» признан лучшим в туре АПЛ
Елена Романова«Эти трагедии ее просто убили»
История российской чемпионки, которая похоронила родных, бросила спорт и погибла в своей квартире
Названа сборная 26-го тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актер из «Шерлока» бил детей и называл их мелкими подонками
Актрису из фильма «Альфа Дог» изгрызли собственные питбули
Небольшой куш
Пацаны, трава и олигархи: Гай Ричи по старой памяти хулиганит в «Джентльменах»
Умерла актриса из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»
«Приходилось пинать и бить покрытые кровью предметы»
Суровые будни настоящих детективов: воспоминания криминалиста
Озвучивший Майки в «Переменке» актер умер в 35 лет от передозировки героином
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards
Король магии
Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью
Все материалы
Путешествия
Несколько стран отказали круизному лайнеру в остановках из-за коронавируса
Паломники встречают рассвет на горе Синай«Дайте крест полегче»
Россиянин поднялся на священную гору в Египте. Что он там почувствовал?
Показан способ уместить все необходимые вещи в ручную кладь
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
Слишком толстого кота сняли с пассажирского рейса из-за перевеса
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Подсчитаны траты россиян на отпуск
Все материалы
Из жизни
«Мисс Москва» рассказала о браке с бывшим королем Малайзии и угрозах из дворца
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Женщина лишилась уха из-за пристрастия к загару и соляриям
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
В королевской семье анонсирован второй развод за неделю
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Импульсивная покупка сделала женщину мультимиллионершей
Все материалы
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Самые дорогие аукционные машины начала года
Февральские торги: выдающие автомобили и их невероятные цены
Появилось изображение нового кроссовера Toyota
Kia Seltos: тест самого ожидаемого «паркетника» года
Знакомимся с будущим хитом российского рынка
В Россию привезут два китайских пикапа
Кастом-байки и девушки мотосалона в Вероне
Первая европейская мотовыставка года помогает пережить двухколесное межсезонье
Раскрыта внешность нового Hyundai i20
Все материалы
Дом
В Москве выставили на продажу детский сад
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
В Москве обвалились продажи готовых квартир
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Советское жилье в Москве стало дефицитом
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
Россиянина наказали за попытку обменять героин на недвижимость
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы