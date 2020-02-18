Олимпийский чемпион из Норвегии извинился за нападки на Логинова

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в эфире «Матч ТВ» извинился за критику в адрес россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Бе посчитал, что Логинов заслужил победу в спринте, отлично отработав гонку. «Мы немного перегнули. Мы люди и понимаем, что подпортили Логинову его великий день», — признал он. При этом норвежец отметил, что спортсменам необходимо говорить о нетерпимости к допингу, ведь только так можно воспитать молодое поколение биатлонистов.

15 февраля Бе обрушился с критикой на Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира. Он вспомнил о допинговом прошлом россиянина и заявил, что тот недостоин золота, так как в течение сезона показывал более слабые результаты. Сам норвежец занял пятое место в спринте.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступили против его возвращения в спорт.

Бе — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке и обладатель Большого хрустального глобуса в сезоне-2018/19.

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