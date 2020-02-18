Назвавший победу Логинова позором швед рассказал о реакции россиян на его слова

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о реакции российских болельщиков на его критику в адрес россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Его слова приводит Expressen.

«Россияне думают, что я нападаю на Логинова, а он заслуживает быть здесь и соревноваться, как другие. Они пишут, что Логинов — лучший, а я — худший», — поделился Самуэльссон. Он отметил, что ему оставляют неприятные комментарии, но до серьезных угроз не доходило.

Биатлонист посчитал, что имеет право высказывать свое мнение. «Когда Логинов выигрывает золото чемпионата мира, я считаю важным сделать заявление. И расстроен был не только я», — добавил он.

Самуэльссон обрушился с критикой на Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира 15 февраля. Он назвал победу россиянина позором.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов, в частности Самуэльссон, выступили против его возвращения в спорт.

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