Противник российского спорта назвал победу Логинова на чемпионате мира позором

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, отреагировал на победу россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Самуэльссон назвал победу Логинова позором. «Это очень грустно, что тебя могут дисквалифицировать за эритропоэтин, а потом ты возвращаешься и выигрываешь золото чемпионата мира», — заявил он. По словам биатлониста, многие иностранные спортсмены недовольны возвращением россиянина.

Ранее 15 февраля Логинов выиграл золото в спринте, пройдя дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Также в тройку призеров попали французы Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад. Самуэльссон занял 11-е место.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов, в частности Самуэльссон, выступили против его возвращения в спорт.

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