Тренер сборной России по биатлону ответил нападавшим на Логинова иностранцам

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев ответил иностранным спортсменам, критиковавшим Александра Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Хованцев спросил, почему никто не нападает на других спортсменов с допинговым прошлым, сейчас показывающим высокие результаты. Тренер также предположил, что норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе раскритиковали Логинова, потому что сами остались вне призовой тройки в спринте. «Пропустили русского. Решили искать не в себе, а в другом», — высказался Хованцев.

15 февраля Логинов выиграл золото в спринте, а на следующий день завоевал бронзу в гонке преследования. При этом после победного старта с критикой на спортсмена обрушились иностранные биатлонисты. Так, швед Себастьян Самуэльссон, известный своей непримиримой позицией по отношению к отечественному спорту, назвал победу Логинова позором. Норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступила против его возвращения в спорт.

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