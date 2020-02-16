Логинов завоевал вторую медаль на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Логинов прошел дистанцию за 31 минуту и 39,1 секунды, допустив один промах. Победителем стал француз Эмильен Жаклен (31 минута и 15,2 секунды, без промахов). Второе место занял норвежец Йоханнес Бе (плюс 0,4 секунды от победителя, два промаха).

15 февраля Логинов выиграл золото в спринте на чемпионате мира. Он не допустил ни одного промаха и обогнал французов Кантена Фийона Майе и Мартена Фуркада, занявших второе и третье места соответственно.

После этого ряд иностранных биатлонистов выступил с критикой в адрес Логинова. В частности, норвежцы братья Бе вспомнили о дисквалификации россиянина 2014 года и посчитали его победу нечестной и недостойной.

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