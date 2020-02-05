В РУСАДА прокомментировали информацию об отстранении сборной России от ЧМ-2022

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали информацию об отстранении сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года. Слова заместителя генерального директора организации Маргариты Пахноцкой приводит РИА Новости.

Пахноцкая посчитала, что это нелегитимное заявление, которое не соотносится с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря. Она отметила, что WADA должно было уведомить Международную федерацию футбола (ФИФА), а затем Российский футбольный союз (РФС). «Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ», — добавила представитель РУСАДА.

Об отстранении сборной России от ЧМ-2022 сообщил арабский телеканал beIN SPORTS. В ФИФА информацию не подтвердили, официального ответа от WADA на данный момент не поступало.

В декабре прошлого года исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года. Глава комиссии по соответствию агентства Джонатан Тэйлор заявил, что сборная России в случае выхода в финальную часть ЧМ-2022 сможет выступить на турнире только в нейтральном статусе.

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA. В ближайшее время в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне начнется разбирательство. До вердикта CAS решение агентства не вступит в силу.

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