Пожизненно отстраненный за допинг тренер Чегин тайно продолжил работать

Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, пожизненно отстраненный за нарушение антидопинговых правил, тайно продолжил работать. Об этом РИА Новости рассказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Пахноцкая заявила, что Чегин не прекращает свою деятельность и до сих пор приезжает на сборы. «Это дерзость какая-то, нужен адреналин ему. Его прячут с охраной. Он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины. Но чтобы поймать его, нужна полиция, оперативно-розыскная деятельность, прослушка и так далее», — заявила представитель РУСАДА.

Чегин с 1995 по 2015 год руководил школой олимпийского резерва. В декабре 2016-го он был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Более 20 учеников тренера также были отстранены на разные сроки за применение запрещенных препаратов.

В июне прошлого года агентство Reuters сообщило, что Чегин выиграл государственные контракты на обеспечение безопасности спортивного центра в Саранске. Сумма соглашений составила 8,5 миллиона рублей.

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