Отстраненный за допинг российский тренер выиграл госконтракты на миллионы рублей

Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, выиграл государственные контракты на обеспечение безопасности спортивного центра в Саранске. Об этом сообщает Reuters.

Чегин является владельцем охранного предприятия «Честь-С», которое сотрудничает со «Спортивной школой олимпийского резерва по легкой атлетике», ранее носившей имя тренера. Отмечается, что с 2016 года он выиграл три контракта на общую сумму в 8,5 миллиона рублей на обеспечение безопасности учебного объекта.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не запрещает подобные сделки, однако, по мнению журналистов Reuters, ситуация является примером того, что Россия продолжает поддерживать тренера.

Чегин с 1995 по 2015 год руководил школой олимпийского резерва. В декабре 2016-го он был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Более 20 учеников тренера также были отстранены на разные сроки за применение запрещенных препаратов.

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