Российского легкоатлета лишили золота чемпионата мира за допинг

Российский легкоатлет Александр Иванов, специализирующийся на спортивной ходьбе, дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Срок отстранения отсчитывается со 2 мая 2017 года, когда Иванов получил временную дисквалификацию. Также были аннулированы его результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. Таким образом, спортсмен был лишен золотой медали чемпионата мира-2013 и серебра европейского первенства-2014.

Иванов занимался у тренера Виктора Чегина, пожизненно дисквалифицированного в 2016 году. Он помогал своим спортсменам применять допинг.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Расследование в отношении отечественного спорта привело к тому, что все легкоатлеты, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, были отстранены от участия в Олимпиаде-2016. В настоящий момент легкоатлеты с российским паспортом выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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