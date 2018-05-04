Российских ходоков лишили нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила пятерых российских ходоков возможности выступить на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае. Об этом сообщается на официальном сайте IAAF.

Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарипов и Сергей Широбоков лишены нейтрального статуса. Организаторы турнира уже уведомлены о решении IAAF и исключили россиян из списка участников. Мировое первенство пройдет с 5 по 6 мая в Тайцане.

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Одной из причин подобного решения послужило участие в подготовительных сборах россиян, проходивших в Киргизии, тренера Виктора Чегина. Специалист пожизненно отстранен от спорта за нарушение антидопинговых правил. IAAF намерена провести дальнейшее расследование.

Статус россиян для допуска к будущим соревнованиям пересмотрят, если будет получена дополнительная информация от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) или станут известны результаты расследования.

На чемпионате мира по легкой атлетике, прошедшем в марте, допущенные до соревнований российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

6 марта дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики была продлена. Одним из препятствий в снятии санкций является также статус РУСАДА. Организация до сих пор не восстановлена в правах.

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