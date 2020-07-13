В финансовой деятельности РУСАДА нашли несоответствия

Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

По словам Позднякова, глава РУСАДА Юрий Ганус напрасно ранее отверг обвинения в наличии проблем с финансовой отчетностью. Он добавил, что проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утвержденными стандартами.

По информации агентства, ранее Гануса и других сотрудников РУСАДА обвинили в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств, в том числе в рамках командировок. Упоминалось, в частности, о 110 миллионах рублей, якобы присвоенных гендиректором РУСАДА в 2018 и 2019 годах. Кроме того, Гануса обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.

Ганус занимает пост гендиректора РУСАДА с 2017 года. Он не раз заявлял о наличии разногласий с руководителями российского спорта.

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