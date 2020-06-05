Трое российских тяжелоатлетов попались на допинге

Трое российских тяжелоатлетов сдали положительные допинг-пробы. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В применении запрещенного вещества уличены Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян. В их анализах найден метаболит дегидрохлорметилтестостерона — вещество, относящееся к группе андрогенных анаболических стероидов. Все трое уже были отстранены от соревнований с августа прошлого года за другое нарушение антидопинговых правил.

В активе Евстюхиной три золотые медали чемпионатов мира, она также дважды завоевывала золото европейского первенства. Ранее она была лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Чен и Беджанян — двукратные чемпионы Европы.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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