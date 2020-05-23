Российская лыжница рассказала о неизбежности применения допинга в спорте

Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина на своем YouTube-канале рассказала о проблемах применения запрещенных препаратов в профессиональном спорте.

По ее словам, употребление допинга неизбежно, так как без него здоровья хватит максимум на год. Она также отметила, что в 50 процентах случаев спортсмен не знает, что принимает запрещенные препараты. Остальные же делают это по специальным программам.

Сама Ермошина добавила, что выступает против применения допинга, а также заявила, что побочный эффект может проявиться не сразу, а через 10-15 лет.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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