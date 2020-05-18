В РУСАДА сравнили применение Логиновым допинга с обманом жены

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в интервью YouTube-каналу МИТЬКoff прокомментировала дисквалификацию биатлониста Александра Логинова за применение запрещенных препаратов.

Функционер сравнила произошедшее с обманом супруги, а также рассказала о пользе извинений в подобных ситуациях.

«Допустим, ты обманул жену и молчишь. Она ждет, что ты что-то скажешь про это, а ты молча ходишь. Наверное, это не способствует восстановлению хороших отношений», — рассказала Пахноцкая.

Она также добавила, что российские спортсмены редко публично извиняются за применение допинга. По ее словам, атлеты либо молчат, либо объясняют все заговорами.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов, в частности, норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё, выступили против его возвращения в спорт и заявили, что он не заслуживает медалей крупных соревнований.

В сезоне-2019/2020 Логинов стал чемпионом мира и обладателем бронзовой медали турнира.

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