Чемпион мира Устюгов потребовал извинений от телеканала «Россия 24»

Чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов потребовал извинений от телеканала «Россия 24», перепутавшего его с биатлонистом Евгением Устюговым. Заявление спортсмена доступно в его Instagram.

Лыжник пожаловался на то, что телеканал использовал кадры с его изображением в сюжете о биатлонисте Устюгове. «Накипело. Люди, работающие в СМИ, как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок?» — удивился спортсмен.

Изображение лыжника было использовано в репортаже «России 24» о мутациях в генах биатлониста Устюгова. В материале говорилось о том, что полученные данные помогут снять обвинения с биатлониста.

Международный союз биатлонистов (IBU) в феврале уличил Евгения Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал его результаты в сезоне-2013/2014. В частности, россиянин может лишиться золота Олимпиады в Сочи, а сборная России потерять первое место в медальном зачете Игр-2014.

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года. Также россиянин выигрывал «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017.

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