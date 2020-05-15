Устюгов рассказал о редких мутациях и предрек охоту за российскими медалями

Российский биатлонист Евгений Устюгов рассказал о редких мутациях, которые российские ученые обнаружили в его генах. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Чтобы защититься, я был вынужден провести полногеномное исследование. Оно выявило наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина», — заявил спортсмен. Он добавил, что ему нечего скрывать, так как руководство Международного союза биатлонистов (IBU) знало, что он выступает с высоким гемоглобином.

Биатлонист предрек и дальнейшие нападки на российский спорт. «Они "советуют мне перестать сопротивляться, и что все равно они найдут, за что меня дисквалифицировать". Видимо, кто-то охотится за российскими медалями», — подытожил он.

О мутациях в генах Устюгова 14 мая сообщил директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. По его словам, данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений с биатлониста.

IBU в феврале уличил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал результаты Устюгова в сезоне-2013/2014.

В частности, россиянин может лишиться золота Олимпиады в Сочи, а сборная России потерять первое место в медальном зачете Игр-2014, если Устюгову не удастся опротестовать решение IBU.

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