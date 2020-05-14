Российские ученые сообщили о редких мутациях отстраненного биатлониста Устюгова

Олимпийский чемпион биатлонист из России Евгений Устюгов имеет редкие мутации в генах. Об этом заявил директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров, которого цитирует Sports.ru.

По словам специалиста, были проведены исследования, в результате которых выяснилось, что постоянно повышенный уровень гемоглобина у спортсмена объясняется его уникальными генетическими особенностями.

«Полученные генетические данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений, они будут использованы юристами в процессе Спортивного арбитражного суда (CAS)», — добавил Макаров.

Международный союз биатлонистов (IBU) в феврале уличил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал результаты Устюгова в сезоне-2013/2014.

В частности, россиянин может лишиться золота Олимпиады в Сочи, а сборная России потерять первое место в медальном зачете Игр-2014, если Устюгову не удастся опротестовать решение IBU.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!