Устюгов прокомментировал информацию о поддельных подписях Родченкова

Российский биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал информацию адвоката российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит ТАСС.

Биатлонист рассказал, что был шокирован этой информацией. Он посчитал, что дела всех российских биатлонистов основаны на фальшивых подписях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Устюгов заявил о намерении подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации и будет ссылаться на использование фальшивых доказательств.

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Адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, сообщил о поддельных подписях под письменными показаниями Родченкова 2 марта. К такому выводу, по его словам, пришли британские и российские эксперты. Позднее МОК опроверг эту информацию.

IBU уличил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал результаты Устюгова в сезоне-2013/2014. В частности, россиянин лишится золота Олимпиады в Сочи. Если Устюгову не удастся опротестовать решение IBU, он будет лишен награды, а сборная России потеряет первое место в медальном зачете Игр-2014.

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