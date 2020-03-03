Российский юрист назвал странными заявления о поддельных подписях Родченкова

Российский спортивный юрист Артем Пацев назвал странными заявления адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

Пацев заявил, что подобные комментарии не даются во время закрытых слушаний. По его мнению, информация адвокатов связана с желанием «подстелить соломку». «Доводы про презумпцию невиновности явно ориентированы на российский внутренний рынок, потому что говорить про презумпцию невиновности в спортивном праве по всемирному антидопинговому кодексу даже смешно», — посчитал адвокат.

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2 марта адвокат Алексей Панич, представляющий интересы биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, обратил внимание на наличие в предоставленных МОК показаниях свидетеля поддельных подписей. Речь шла о подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Спортивный арбитражный суд (CAS) дал МОК сутки на объяснение данного вопроса.

Спортсменки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года были отменены. Три биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, кроме того, Вилухина заняла второе место в спринте.

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