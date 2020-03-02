Шипулин отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин в Instagram отреагировал на информацию адвоката российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

Шипулин посчитал, что МОК готовит обвинения по делам российских спортсменов непрофессионально. По его мнению, доказать свою позицию в суде можно, если участники разбирательств будут соблюдать закон и не выдавать подделки за доказательства. «Ошибка МОК (преднамеренная или нет) может дорого стоить не только нашим спортсменам. Речь идет ведь не только об олимпийских медалях, речь идет и о чести нашей страны», — подытожил спортсмен.

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2 марта адвокат Алексей Панич, представляющий интересы биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, обратил внимание на наличие в предоставленных МОК показаниях свидетеля поддельных подписей. Речь шла о подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Спортивный арбитражный суд (CAS) дал МОК сутки на объяснение данного вопроса.

Спортсменки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года были отменены. Три биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, кроме того, Вилухина заняла второе место в спринте.

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