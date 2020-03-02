CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС.

CAS потребовал у МОК в течение суток предоставить объяснения по данному вопросу. В Лозанне рассматриваются апелляции российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций МОК.

2 марта адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток, обратил внимание на наличие в предоставленных МОК показаниях свидетеля поддельных подписей. Речь шла о показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Спортсменки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года были отменены. Три биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, кроме того, Вилухина также показала второй результат в спринте.

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