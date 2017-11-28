Лишенная серебра Сочи-2014 биатлонистка раскрыла судьбу своей медали

Российская биатлонистка Яна Романова скорее выкинет на помойку свою серебряную медаль Олимпийских игр-2014 в Сочи, чем вернет ее в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом спортсменка призналась ТАСС.

«Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК. Они вынесли такое решение без доказательств», — сказала Романова.

Спортсменка указала, что очень много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую как Всемирным антидопинговым агентством (WADA), так и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Однако члены МОК «просто решили, что в Сочи мы нарушали антидопинговые правила», добавила она.

Материалы по теме Жертвы отбора: Россию лишили победы на Олимпиаде в Сочи Сборная потеряла первое место и рискует остаться без других медалей

27 ноября МОК лишил Романову и ее коллегу Ольгу Вилухину, а также бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Всем им отныне запрещено выступать на Олимпиадах и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.

Ранее в ноябре сборную России лишили восьми медалей сочинских Игр: четырех в лыжных гонках — золота Александра Легкова в марафоне, серебра мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также двух серебряных наград Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); двух золотых бобслеиста Зубкова, еще двух в скелетоне — золота Александра Третьякова и бронзы Елены Никитиной. В активе россиян осталось 9 золотых медалей, команда откатилась с первого на третье место в общем зачете.



