МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Об этом сообщает ТАСС.

Представляющий интересы россиянок Алексей Панич заявил, что подписи на письменных показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются поддельными. К такому заключению, подчеркнул Панич, пришли британские и российские эксперты. Кроме этого, в своей речи адвокат обратил внимание суда на то, что большинство обвинений МОК в адрес российских спортсменок было снято в досудебном порядке.

Панич призвал CAS создать прецедент и потребовал справедливой компенсации для отечественных спортсменок. «Такая серьезная организация не имеет права готовить обвинение настолько непрофессионально», — заключил юрист.

CAS рассматривает апелляции российских биатлонисток на санкции МОК. Спортсменки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года были отменены. Три биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, кроме того, Вилухина также показала второй результат в спринте.

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