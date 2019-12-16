Бывший тренер российских биатлонисток нашел в действиях WADA политический след

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) наложить санкции на российский спорт является политическим. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что эта игра, которую мне сложно понять. Никто не знает, что именно происходит. Здесь большая политика», — сказал Пихлер. Он добавил, что нужно внимательно изучить произошедшие события.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. Эти санкции Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

В прошлом сезоне Пихлер завершил тренерскую карьеру. В последние годы он работал со сборной Швеции. Сейчас специалист является советником команды.

Пихлер тренировал сборную России с 2011 по 2014 год. Биатлонистки Ольга Зайцева и Яна Романова, с которыми он работал, были обвинены в нарушении антидопинговых правил на основании показаний Григория Родченкова. Пихлер выражал уверенность в невиновности спортсменок и обвинял информатора WADA во лжи.

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