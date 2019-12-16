Бьорндален обеспокоился судьбой «чистых» российских спортсменов

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что будет поддерживать невиновных в употреблении запрещенных препаратов российских спортсменов. Об этом он рассказал в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в эфире «Матч ТВ».

«Что для меня совсем не ясно, какая судьба теперь ждет самих спортсменов, по отдельности», — сказал Бьорндален. Он добавил, что его беспокоит судьба «чистых» российских атлетов, подчеркнув, что не понимает, почему они не могут принимать участия в соревнованиях.

Норвежец заметил, что существуют антидопинговые правила, которым Россия «со всей определенностью не следовала». Однако, по мнению бывшего биатлониста, санкции должны касаться только причастных к скандалу.

15 декабря биатлонистка Ольга Подчуфарова, принявшая решение выступать за сборную Словении, заявила, что в России спортсмены лишены прав. Она добавила, что ни разу не пожалела о смене спортивного гражданства.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. Эти санкции Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

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