Роднина потребовала открыто говорить о позорящих Россию спортсменах

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что нужно больше говорить о виновных в употреблении запрещенных препаратов спортсменах. Ее слова приводит «Омск Здесь».

«Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну», — сказала Роднина. Она признала, что не встречала в СМИ, чтобы «хотя бы один раз осудили тех спортсменов, которые совершают такие поступки», и призвала «открыто и честно» освещать эту проблему.

Роднина добавила, что принимавшим допинг атлетам повышенное внимание не принесет вреда. «Их гражданская позиция от этого не страдает», — сказала депутат.

10 декабря Роднина уже комментировала скандал вокруг российского спорта. Тогда она заявила, что виновны в произошедшем руководство спортивных федераций. Депутат подчеркнула, что не стоит перекладывать вину на министра спорта или председателя Олимпийского комитета России.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведения на четыре года. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

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