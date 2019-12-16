Сменившая гражданство биатлонистка указала на бесправность спортсменов в России

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, принявшая решение выступать за сборную Словении, заявила, что в России спортсмены не чувствуют себя защищенными и указала на их бесправность. Ее слова доступны на сайте «Матч ТВ».

«Понятно, что у России есть конфликт со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). И неважно, чистый ты спортсмен или нет, ты все равно без прав и не защищен в этой ситуации», — сказала Подчуфарова. Она добавила, что ни разу не пожалела о смене спортивного гражданства.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведения на четыре года. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

О решении Подчуфаровой сменить спортивное гражданство стало известно 16 октября. В Ассоциации лыжного спорта Словении подчеркнули, что инициатива перехода под флаг страны исходила от самой биатлонистки.

Наивысшим достижением в карьере Подчуфаровой является бронза в смешанной эстафете на чемпионате мира в 2017 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



