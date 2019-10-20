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Биатлонистка из России во второй раз решила поменять страну

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Екатерина Аввакумова

Биатлонистка Екатерина Аввакумова, имеющая российское гражданство, будет выступать за сборную Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза биатлонистов Сербии (СБС) Велимира Вукадина.

По словам Вукадина, представители СБС уже завершили процедуру оформления гражданства Сербии для Аввакумовой. Также они отправили запрос в Международный союз биатлонистов (IBU), который должен в ближайшее время рассмотреть его. «Поскольку правила переходов биатлонистов сейчас меняются, процесс ее перехода может затянуться», — поделился Вукадин.

Аввакумова в 2017-м уже меняла спортивное гражданство. Она перешла в состав сборной Южной Кореи и выступила на Олимпийских играх 2018 года. В феврале она приступила к поискам новой сборной. До перехода в южнокорейскую команду биатлонистка выступала за Россию.

16 октября сообщалось, что спортивное гражданство решила сменить биатлонистка Ольга Подчуфарова. Россиянка будет выступать за сборную Словении. На следующий день стало известно, что ее соотечественница Аделина Сабитова перейдет в состав сборной Белоруссии.

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