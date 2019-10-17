Еще одна российская биатлонистка решила сменить спортивное гражданство

Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

22-летняя Сабитова вместе с Белорусской федерацией биатлона подала прошение в Союз биатлонистов России, которое было удовлетворено. До этого она не представляла национальную команду на международных стартах. На последнем чемпионате страны спортсменка заняла 44-е место в спринте.

16 октября российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение представлять сборную Словении. Отмечается, что в новой команде россиянке приготовили одну из ведущих ролей.

До этого спортивное гражданство сменила Ирина Кручинкина, которая в составе российской сборной становилась серебряным призером чемпионата страны 2018 года и победительницей этапов Кубка России в эстафете. Она перешла в сборную Белоруссии. Анастасия Кузьмина также успешно выступала за Словакию. Она трижды завоевывала олимпийское золото.

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