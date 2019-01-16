Российскую биатлонистку поманили норвежским паспортом

Норвежский биатлонист Тарьей Бе обратился к российской биатлонистке Светлане Слепцовой с просьбой вернуться в спорт и предложил гражданство своей страны. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Ты обязана снова выступать. Если в России тебе нет места, сделаем тебе норвежский паспорт, и добро пожаловать!», — заявил Бе. Он также подчеркнул, что 32-летняя Слепцова — его любимая биатлонистка из России.

Летом 2018-го ряд российских биатлонисток приняли решение сменить спортивное гражданство. Под украинским флагом, в частности, решили выступать Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко.

Слепцова — обладательница золотой медали за победу в женской эстафете на Олимпиаде в Ванкувере. В 2017 году она ушла из спорта. На последнем своем чемпионате мира спортсменка завоевала три золотые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и спринте.

30-летний Бе также является олимпийским чемпионом. Кроме того, норвежский спортсмен восемь раз выигрывал чемпионат мира.

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