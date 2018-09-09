Еще четыре биатлониста из России начнут выступать за другую страну

Федерация биатлона Молдовы отправила запрос в Союз биатлонистов России (СБР) с просьбой одобрить смену гражданства четырех отечественных биатлонистов. Об этом сообщила генеральный секретарь организации Петр Брия, слова которого приводит ТАСС.

«Сейчас идет процедура смены гражданства, все документы мы подали, ждем ответа. Речь идет о Екатерине Шумиловой, Павле Магазееве, Анастасии Толмачевой и еще одной молодой биатлонистке — Алене Ладыгиной. Мы готовы дать возможность им реализовать себя», — заявил Брия.

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Шумилова — чемпионка Европы 2015 года в составе сборной России. В последний раз за национальную команду она выступала в марте 2017 года, выйдя на старт индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Магазеев, Толмачева и Ладыгина не привлекались во взрослую сборную России на международном уровне.

2 августа стало известно, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины. Как заявили в Федерации биатлона страны, родители спортсменок — украинцы.

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