Российский биатлонист передумал выступать за сборную другой страны

Российский биатлонист Алексей Слепов отказался от выступлений за сборную Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

31-летний россиянин еще весной получил предложения из Белоруссии и Молдавии. Биатлонист провел один тренировочный сбор с молдавской командой, однако в итоге решил отказаться от смены спортивного гражданства.

Личный тренер Слепова Валерий Хромоножкин подчеркнул, что на окончательное решение спортсмена повлиял наставник сборной России Анатолий Хованцев. Слепова убедили, что отбор на этапы Кубка мира будет честным и прозрачным.

21 августа стало известно, что три российских биатлониста готовы сменить спортивное гражданство. Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачева в скором времени могут начать выступления за Молдавию.

2 августа биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко объявили о решении представлять на международных стартах Украину. Как заявили в Федерации биатлона страны, родители спортсменок являются украинцами.

Слепов — трехкратный чемпион Европы. В сезоне-2013/2014 возглавил общий зачет Кубка IBU.

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