Еще три российских биатлониста решили выступать за другую страну

Президент Федерации биатлона Молдовы Иван Флорян рассказал, что россияне Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачева намерены сменить спортивное гражданство. Его слова приводит Sport24.

«Пока у нас не готовы все документы, чтобы они могли начать выступать за Молдавию, но этот процесс идет. Думаю, в этом году пройдет согласование этого вопроса с СБР. Пока у нас на национальном уровне нет документов, чтобы можно было начать процедуру», — заявил Флорян.

Материалы по теме «У нас нет крепостного права» Почему спортсмены бегут из России на Украину

Однако, по словам главы федерации, пока биатлонисты не имеют права официально выступать за Молдову. «Они еще не авторизированы за Молдавию. Они не имеют всех нужных документов, чтобы выступать за Молдавию. Это был неофициальный старт (на летнем чемпионате мира — прим. "Ленты.ру"). Просто они хотели выступить, но они не выступали официально за Молдавию, просто выступили для практики», — отметил он.

Шумилова, Магазеев и Толмачева приняли участие в чемпионате Польши по летнему биатлону в Душниках-Здруй в составе команды Молдовы. Шумилова последний раз выступала за сборную России на этапе Кубка мира в финском Контиолахти в 2017 году. Спортсменка является чемпионкой Европы 2015 года. Магазеев и Толмачева ранее в национальную команду не вызывались.

2 августа российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины. Как заявили в Федерации биатлона страны, родители спортсменок — украинцы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!