Три российские биатлонистки выступят за Украину

Флаги Украины и России на Кубке мира по биатлону

Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины на международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона страны.

«Эти три девочки уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы по получению гражданства сейчас находятся в стадии оформления. Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе испытываем кадровый дефицит», — рассказал глава организации Владимир Брынзак.

20-летняя Рассказова в прошлом сезоне представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU, а в 2016 и 2017 годах участвовала в чемпионатах мира среди юниоров. 19-летняя Бех и 18-летняя Москаленко не принимали участия в международных стартах.

В мае 2018-го старшим тренером женской сборной Украины по биатлону был выбран российский специалист Андрей Прокунин.

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