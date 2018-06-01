Российскую олимпийскую чемпионку отказались пускать на Украину

Российскую олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Екатерину Боброву не пустили на территорию Украины из-за посещения детского лагеря «Артек» в Крыму. Об этом спортсменка написала в Instagram.

Боброва направлялась в Киев вместе с мужем бывшим фигуристом Андреем Депутатом, к его родителям, чтобы отпраздновать юбилей свекрови. По словам олимпийской чемпионки, она не сможет посещать Украину еще как минимум три года.

Фигуристка выразила недоумение по поводу случившегося. «Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слезы счастья, что рождало мотивацию и радость, и воодушевление? Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа?» — написала она.

Боброва является чемпионкой Олимпиады-2014 в командных соревнованиях. Муж спортсменки родился в Киеве и до 2010 года представлял Украину, а затем переехал в Москву и стал выступать за Россию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!