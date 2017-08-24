24-летний российский фигурист завершил карьеру и стал судьей

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2012 года в парном катании российский фигурист Андрей Депутат завершил карьеру. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Я завершил карьеру, позавчера сдал тесты на технического специалиста по парному катанию. На первенстве Москвы уже начну судить», — заявил 24-летний спортсмен.

Депутат стал бронзовым призером юниорского первенства мира 2012 года в паре с Василисой Даванковой. В сезоне-2014/15 его партнершей стала Вера Базарова. В паре с ней Депутат побеждал на международных соревнованиях и участвовал в этапах Гран-при, но на чемпионаты Европы и мира не отбирался. В ноябре 2016 года Базарова завершила карьеру.

Депутат — муж чемпионки командных соревнований Олимпиады-2014 в Сочи, бронзовой медалистки мирового первенства 2013 года в танцах на льду Екатерины Бобровой.