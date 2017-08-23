Руни прекратил выступления за сборную Англии

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии по футболу. Об этом игрок сообщил на своем сайте.

«Выступления за сборную Англии всегда были для меня чем-то особенным. Благодарю всех, кто помогал мне, но чувствую, что пришло время уйти. Мне было очень трудно принять такое решение», — заявил 31-летний спортсмен.

Таким образом, Руни не примет участия в финальной части чемпионата мира 2018 года, которая пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Форвард дебютировал в национальной команде в феврале 2003 года. В общей сложности он принял участие в 119 матчах за сборную страны, в которых забил 53 мяча. Является лучшим бомбардиром в истории английской команды и занимает второе место по количеству проведенных встреч, уступая лишь вратарю Питеру Шилтону (125 матчей).