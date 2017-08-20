Усэйн Болт завершил карьеру походом в бар на девять тысяч долларов

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт отметил завершение своей спортивной карьеры в элитном лондонском клубе DSTRKT. Как сообщает издание Mirror, бегун оставил в заведении 7030 фунтов (примерно 500 тысяч рублей).

Спортсмен с друзьями выпили пять бутылок шампанского Dom Pérignon, бутылку водки, три бутылки коньяка, 23 банки энергетика и 18 банок колы. Помимо указанной в чеке суммы, включавшей 15 процентов за обслуживание (838 фунтов), чемпион оставил 500 фунтов чаевых.

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13 августа ямайский спринтер получил травму и не сумел финишировать в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне, который стал последним турниром в карьере Болта.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

В июле 2016 года после окончания неудачного для сборной России Евро-2016 российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками скандальной вечеринки в одном из ночных клубов Монако. По первоначальной версии, они заказали около 500 бутылок шампанского общей стоимостью более 250 тысяч евро. Позже владелец клуба опроверг эту информацию, заявив, что организаторами мероприятия были другие люди, угостившие футболистов спиртным.